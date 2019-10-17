Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parasını faizde değerlendiren tüketici, konut faiz oranlarının yüzde 1’in altına gerilemesiyle birlikte konuta yöneldi. Eylül ayı konut satışları yüzde 15,5 artışla aylık bazda rekor kırdı. İpotekli konut satışları ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 artarak 57 bin 811’e yükseldi. Böylece toplam konut satışları içindeki payı yüzde 39,4 oldu. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 719 konut ve yüzde 15,1 payla ilk sırada yer alırken en fazla artış yüzde 60,1 ile Artvin’de gerçekleşti. Eylül ayında 146 bin 903 adet konut satılarak tüm zamanların aylık satış rekoru kırıldığını söyleyen Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas “Bir önceki ağustos ayına göre konut satışlarında yüzde 33, geçen yılın eylül ayına göre ise yüzde 15 oranında artış yaşandı. 1 Ağustos itibarıyla kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0,99’a indirmesinin getirdiği ivmeyle satışlar hız kesmeden artmaya devam ediyor. Bir süredir ertelenen konut talebi konut kredisi faiz indirimi sonrası canlandı ve vatandaşlarımız yeniden konut alımına yöneldi. Hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için moral verici bu gelişme neticesinde, yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi edeceğimizi umut ediyoruz” dedi.

Brinci el konut satışlarının da bir önceki ağustos ayına göre yüzde 26 artarak 40.634 adet olarak gerçekleştiğini belirten Elmas “2019 yılında yeni ruhsat alımlarında çok ciddi bir düşüş gözlemledik, ilk altı ayda yaklaşık olarak 120 bin ruhsat başvurusu yapıldı. Bu düşüşü de göz önünde bulundurursak mevcut konutların değeri artıyor. Maliyet artışlarının ev fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız bu fiyat ve oranlardan yararlanarak ciddi bir kazanç elde edeceklerdir. Yükselen konut talebinde konut alıcılarını birinci el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarının hızla devreye alınması gerekiyor. Ayrıca İstanbul’da 250 bin taşınmaya hazır konut stoku, insanlarımızın sağlam konutlara taşınması için önemli bir imkân. Bu imkânı hızlıca değerlendirmeliyiz. Bu konutların yenisi yüzde 40 daha maliyetli inşa edilebilecektir” ifadelerini kullandı.



Yabancıya konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 4 bin 177 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 924 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 744 satışla Antalya, 239 satışla Ankara, 213 satışla Bursa ve 141 satışla Yalova izledi. Eylülde Türkiye’den, Irak vatandaşları 781, İran vatandaşları 489, Rusya vatandaşları 248, Suudi Arabistan vatandaşları 214, Kuveyt vatandaşları ise 191 konut edindi.