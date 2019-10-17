Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL / ŞANLIURFA - Türkiye’nin 81 ilinde iş dünyasını temsil eden oda ve borsalar, dün alınan ortak kararla Barış Pınarı Harekâtı’na destek mesajları verdi. Edirne’den Kars’a, İstanbul’dan Urfa’ya, Samsun’dan Antalya ve ülkenin dört bir yanındaki tüm iş adamı birlikleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları harekâta destek mesajlarını yaptıkları açıklamalarla iletti. Harekâtın başladığı günden bu yana bombaların yağdığı Akçakale’de bir araya gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), tüm Türkiye’deki ihracatçıların destek mesajlarını bölgeye götürdü. İstanbul’daki oda ve borsa başkanları harekâtın amacını ve kapsamını dünyaya anlatmak için iş yaptıkları ülkelerdeki muhataplarına mektup ve telefonla ulaşırken dün yaptıkları toplantıda asker selamıyla birlik mesajı da verdi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi belediye başkanının çağrısı ile bölgede giden TİM’in başkanı İsmail Gülle, kendileriyle iş yapan yabancı iş insanlarının Barış Pınarı Harekâtı konusunda doğru bilgilendirilmesi adına yoğun çalışma sürdüreceklerini belirterek “Bilhassa Batılı iş çevrelerinde Türkiye’nin yürüttüğü haklı mücadeleyi de güçlü bir şekilde anlatarak, kimi uluslararası çevrelerce yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesini engellemeye kararlıyız” dedi. Birlik ve sektör başkanlarının bulunduğu, ihracat dünyasının önemli isimlerinin katıldığı program kapsamında Akçakale’yi ziyaret eden, Şanlıurfa Valiliği önünde açıklama yapan Gülle, kırk senedir terörle mücadele eden Türkiye’nin dünyanın neresinde olursa olsun, terörü ve terörü destekleyenleri daima karşısına aldığını, bugün de PKK-YPG-PYD unsurlarını temizlik faaliyetine giriştiğini ifade etti. Terör birlikteliğini, sivilleri ve çocukları hedef aldığını hatırlatan Gülle, Suriye’deki harekâtların Türk ulusunun gelecek nesillerini, evlatlarını güvenli bir coğrafyada yaşatmayı planlayan tarihi bir vizyon olduğunu dile getirdi.



Yurdun dört bir yanındaki iş dünyası ve sendika temsilcileri harekâta destek açıklaması yaptı, Türk askerine selam gönderdi.



İZLENİM

Akça‘kale’miz

Tel Abyad ile sınır komşusu olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi bu sıralar çok hareketli. Herkes buradan gelecek haberlere kilitlenmiş durumda. Dünya medyası, sınırın sıfır noktasında kurulan basın merkezinde Barış Pınarı Harekâtı’nı takip ediyor. Gelişmeleri aktaran muhabirler, ara ara obüs atışlarıyla irkiliyor. Zira, Tel Abyad’ın bazı mahallelerinde sokak çatışmaları devam ediyor. Şehirden devamlı siyah dumanlar yükseliyor.

Akçakale’nin bir yüzü bombalara, çatışmalara, terörden kurtarılan topraklara bakıyor. Diğer yüzü olan Türkiye’de ise hayat devam ediyor.

İlçe halkı, özellikle çocuklar, Türk bayraklarıyla geziyor. Bu vesileyle yabancı gazetecilere birlik görüntüsü veriliyor.

Bombalardan muzdarip olan esnaf, öte yandan hareketlilikten memnun. Dükkânlarda her gün binlerce şişe su, hazır gıda ve temel ihtiyaç maddesi satılıyor. Akçakale yolunda askerî araçların yanı sıra pamuk taşıyan tırlar dikkat çekiyor. Misafirini ilçe girişinde karşılayan çocuklar bir yandan da tırlardan uçan pamuğu topluyor.

Akçakale Belediyesinde olağanüstü hâl var. Hem ilçenin temel hizmetleri görülüyor hem Mehmetçiğe lojistik destek sağlanıyor. Harekâttan dolayı ilçe nüfusunda ciddi artış yaşanmış. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya “Askerimizin çöpünü bile toplamak bizim için büyük şeref. Cephe gerisinde sivil bir orduyuz” diyor. Yalçınkaya öte yandan ilgisizlikten yakınıyor: Bugüne kadar hiç bir belediye başkanı arayıp geçmiş olsun demedi. Bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunduk. Sadece TİM geldi. Oysa burası cephe, burası kalemiz. Kalemizi sağlam tutmamız gerek. Gün birlik olma günü ama onların gündemi festivaller. Cephedeki kahramanlara destek verenler de kahramandır.