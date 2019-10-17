Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL - İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek, yaklaşık 250 kişinin çalıştığını atölyede bir buçuk seneye kadar 15 alanı dönüştürmek istediklerini belirterek şöyle konuştu: Bankacılık sektörü klasik kâğıda ve operasyona dayalı bankacılıktan, müşteri ihtiyaç ve deneyimini merkeze alan daha yüz yüze bankacılığa evriliyor. İş Bankasında dijital kanallardan yapılan işlem oranı yüzde 90’ı aştı. Eylül ayı sonunda yalnızca İşCep’in payı yüzde 58’e geldi, Bankamatiklerin oranı yüzde 16 düzeyinde, şubelerin ise bankacılık işlemlerindeki payı yüzde 10’un altına inmiş vaziyette. Ancak üç milyon müşteri ile hala yüzyüze görüşüyoruz.

Dijital eğitim uygulamaları alanında da “İş’te Gerçeklik” ve “İşGame” öğrenme uygulamalarını hayata geçirdiklerini dile getiren Seyrek, bu uygulamalarla uluslararası ödül programlarından Brandon Hall Human Capital Management Excellence Awards’ta iki altın ödülün sahibi olduklarını belirtti. Seyrek’in verdiği bilgiye göre İş’te Gerçeklik çalışanlara sanal bir şubede iş süreçlerini oyunlaştırılmış şekilde tecrübe etme imkânı sunarken İşGame oyunu ise çalışanların eğlenirken teknik bankacılık konularında malumat edinmelerini sağlıyor.