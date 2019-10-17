Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karar, 1 Kasım 2019’dan itibaren geçerli olacak. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0,89 puan artırılarak uygulanacak. Mevcut uygulamada komisyon oranında herhangi bir sınır bulunmuyordu. Düzenleme ile POS cihazı komisyon oranlarına getirilen sınırlamanın sevindirici ancak yeterli olmadığını ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Şu anda böyle bir sınırlama yok. İsteyen istediği komisyonu alıyor. Bu kararla esnafımızın POS yükü azalacak. Ayrıca alışverişlerdeki faiz oranları da 2,40’tan 2’ye düşürüldü. Asgari ödeme yapılması hâlinde kalan borca uygulanan faiz oranı da 2’den 1,60’a düşürüldü. Bu oranlar enflasyona oranla hâlen yüksek. Daha da düşürülmeli. Bu arada komisyona sınır getirilmesi önemli. İsteyen istediği gibi komisyon alamayacak” diye konuştu.



TELEFONLAR POS CİHAZI OLUYOR

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemesiyle cep telefonları tahsilat noktasına dönüşüyor. Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında çalışmalarını tamamlayan Sovos Foriba sene başından itibaren sanal pos hizmeti vermeye başlayacak. Böylece bakkal ve marketten kafe zincirine, manavdan şarküteriye kadar bütün küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit yerine kredi veya banka kartıyla her tutardan ödemeyi telefon üzerinden alabilecek. Mobil ödeme sonrası fatura ise e-mail ya da SMS yoluyla cep telefonlarına iletilecek.