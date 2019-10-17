Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - İstanbul depreminde GSM hatlarında yaşanan yoğunluk acil durumlarda anlık mesajlaşma ve haberleşme uygulamalarının önemini bir defa daha ortaya koydu. Yerli ve milli uygulamalarla Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını sağlayan Turkcell deprem, kaza, yangın ve hastalık gibi acil durumlarda BiP üzerinden kesintisiz iletişim sağlayacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BiP’te ana ekrana eklenecek acil durum arama özelliğiyle konum bilgisinin SMS ve BiP mesajı olarak gönderileceğini belirterek “Önceden belirlenecek 10 numara ile acil durumlarda güvende olunduğuna dair bilgi paylaşılabilecek. 112 Acil, 155 Polis ve 110 İtfaiye gibi acil durum numaralarına tek tıkla erişilebilecek. Ayrıca BiP’e eklenen yeni bir özellik sayesinde cep telefonunun şarjı bitse dahi bilgisayar kullanılarak internet üzerinden mesaj ve arama yapılabilecek. Bu özelliği kullanmak için en az ayda bir defa bilgisayar üzerinden BiP oturum açmış olmak gerekiyor. Birçok özelliği rakiplerinden önce kullanıcılar ile buluşturan BiP, web üzerinden arama ve görüntülü arama özelliklerini tüm dünyada kullanıma açmış bulunuyor. Tüm operatör kullanıcıları BiP’i kullanabiliyor” dedi.



38 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

Geliştirdikleri dijital servis ve uygulamalarla 180 milyon indirilme oranına ulaştıklarını dile getiren Erkan şu bilgileri verdi: Dijital uygulamalarımızı 38 ülkeye ihraç ediyoruz. İletişim ve yaşam platformumuz BiP, 106 dilde anlık çeviri özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. BiP ile sunduğumuz telekom yetkinlikleri sayesinde sadece aplikasyondan aplikasyona değil; aplikasyondan mobil numaraya, aplikasyondan sabit numaraya konuşulabiliyor. Dijital müzik platformumuz fizy’de aktif kullanıcı sayısı 3,7 milyon oldu. Yeni kanallar ve kişiye özel öneriler ile zenginleşen TV+ platformumuzda aylık izleme ise 117 milyon saati aştı. Yine yapay zekâ temelli öneriler sunmaya başlayan Dergilik platformumuz ise sunduğu benzersiz 1.700 dergi ve gazete içeriğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.



RAKİPLERİMİZLE EŞİT ŞARTLARDA REKABET ETMEK İSTİYORUZ

Dijital servislerde vergi adaletsizliğine de dikkat çeken Erkan “Dijital servis alanındaki rakiplerimiz sadece KDV ödüyor. Bizde vergilendirme çok daha fazla. Eşit şartlarda rekabet edebilmek için aynı servise aynı vergi oranı olmalı. Teşvik talebi değil bu, vergi oranı aynı olsun yeter. Mesela TV+ için RTÜK gelirler üzerinden yüzde 5 vergi alıyor. Ama kanuna göre TV+’ın değil, Turkcell’in toplam gelirlerinden yüzde 5 istiyor” dedi.