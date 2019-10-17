Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, Eylül 2020 itibarıyla bağımsız bir yapıya dönüşerek halka açılacak. Siemens Energy’nin cirosu 27 milyar euroya, dünya genelindeki çalışan sayısı 88 bine ve sipariş birikiminin ise 70 milyar euroya ulaşıyor.

Alman teknoloji şirketi Siemens, kuracağı yeni enerji şirketinin adını kurum içinde düzenlenen bir konferansla duyurdu. Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji alanlarını bir araya getirecek ve gelecekte bağımsız bir yapıya dönüşecek olan şirketin ismi Siemens Energy olacak. Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası açıklanan şirket, enerji iş alanının Nisan 2020’de ayrı bir tüzel kişiliğe dönüşmesiyle birlikte resmen yürürlüğe girecek. Ayrıca Eylül 2020 itibarıyla ayrı bir şirket olarak halka açılması planlanıyor.

27 milyar euro ciro, 88 bin çalışan

Yapılan bilgilendirmede; şirketin sunacağı çözümler petrol ve gaz, enerji üretimi ve enerji iletimi segmentlerini ve bunlarla ilişkili servis faaliyetlerini de kapsayacak şekilde enerji değer zincirinin önemli bir kısmını ele alacak. Mevcut öngörülere göre Siemens Energy’nin cirosu 27 milyar euroya, dünya genelindeki çalışan sayısı 88 bine, sipariş birikimi de 70 milyar euroya ulaşıyor. Günümüzde dünyadaki enerji arzının yüzde 20’si Siemens teknolojisine dayanıyor.

"En iyi enerji karmasıyla yenilikçi çözümler sunacak"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Siemens Gaz ve Enerji Operasyon Şirketi Eş-Üst Yöneticisi ve Siemens Energy’nin gelecekteki CEO’su Michael Sen, şunları söyledi: "İklim değişikliği gerçek ve çok büyük bir sorun. Enerji talebi sürekli artıyor. Aynı zamanda da karbondioksit (CO2) emisyonlarını önemli ölçüde azaltmamız gerekiyor. Siemens Energy, kapsamlı portföyüyle müşterilerinin olabilecek en iyi enerji karmasını oluşturabilmeleri için yenilikçi ve güvenilir çözümler sunacak".

Siemens, şirket için isim belirleme sürecini bu yılın Haziran ayında başlatmıştı. Çalışanların da isim önerilerinde bulunduğunu söyleyen Michael Sen, "Çalışanların en çok önerdiği ismin de Siemens Energy olmasının harika bir durum" dedi.

"Enerjinin geleceğini şekillendirmek için iyi fırsat"

Siemens Gaz ve Enerji Operasyon Şirketi Eş-Üst Yöneticisi Lisa Davis ise görüşlerini şöyle açıkladı: "Bu, heyecan verici bir yolculuk. Yeni Siemens Energy şirketi dünya enerji gündeminin geleceğini şekillendirmek için benzersiz bir fırsat sunacak. Siemens Energy ismi, şirketin ne iş yaptığını ve neyi temsil ettiğini açıkça ve kısaca ortaya koyduğu için müşterilerin güvenini de pekiştirecek".