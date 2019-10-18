Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının politika faizinde indirim yapması, ardından kamu bankalarının yüzde 0,99’a indirdiği faizler sebebiyle ipotekli konut satışlarında son 5 yılın rekoru kırıldı ve kredili satışlar 57 bin 811’e çıktı. Gösterilen yoğun talep, konuta ilginin devam etmesi, sıkıntının sadece finansmandan kaynaklandığı sonucunu ortaya çıkardı. Talebi gören sektör ise projeleri hareketlendirmek için plan yapmaya başladı. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, konut kredisi faizlerinin düşmesiyle hareketlenen konut satışlarında artışın devam etmesini beklediklerini söyledi. Taylan “Temmuz sonunda başlayan bu ivme ekim ayında da devam ediyor. Konut satışlarının artmasıyla konut piyasası ve müteahhitler nefes aldı. Müteahhitler inşaat yapamıyordu, şimdi tekrar yeni yeni üretime başlıyorlar” dedi.

İnşaat sektörünün yaklaşık 250 iş kolunu hareketlendirdiğini, malzemecisinden emlak danışmanlığına kadar büyük bir sektör olduğunu söyleyen Taylan “İpotekli konut satışları temmuz ayında 13 bin 64 seviyesinde bulunuyordu. Ağustos başında düşmeye başlayan faizler piyasayı hareketlendirdi. Eylül ayında konut satışları yüzde 15,4 artarak 146 bin 903’ü buldu. En yüksek artış da ipotekli, yani kredili satışlarda gerçekleşti. Ağustos ayında 34 bin 148 ipotekli konut satılırken eylül ayında rakam 57 bin 811’e yükseldi. Böylece ipotekli satışta son 5 yılın rekoru kırıldı. Geçen yılın eylül ayında 11 bin 330 ipotekli konut satılmıştı. Yıllık olarak bakıldığında eylül ayına göre yüzde 410,2’lik artış göze çarpıyor” ifadesini kullandı.

ALT GELİRLİ DE ALDI

Son birkaç yıldır alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların konut alımları yok denecek kadar düşük seviyeye gerilemişti. Hacı Ali Taylan, konut kredi faizlerindeki düşüşün bu kesimi de hareketlendirdiğini söyledi ve kredilerin genelde 150 bin lira ile 400 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

TOKİ'NİN İNDİRİM KAMPANYASINA KATILIM 3 KAT ARTTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği ve başvuruları 18 Ekim’de sona erecek yüzde 22 indirim kampanyasından şu ana kadar 12 bin 78 kişi yararlandı. Katılımdaki artışta ekonomide gelişmeler ve faizdeki gerilemeler etkili oldu. Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor. Bu durumdaki vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanıyor.