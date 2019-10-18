Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada ne kadar aç varsa o kadar da obez bulunduğunu belirterek “Sağlıksız yeme alışkanlıkları yılda 2 trilyon dolara yaklaşan maliyetiyle, devletlerin sağlığa ayırdıkları kaynak ve bütçelerinin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor” dedi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) desteği, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikasının (TÜGİS) iş birliğiyle, Dünya Gıda Günü kapsamında “5. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi” düzenlendi. Açılışta konuşan Bakan Pakdemirli; dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanların gelir dağılımı adaletsizliği nedeniyle hayat kalitelerinde fark olduğunu, bir tarafta yenilmeyen, çöpe atılan ekmek ve gıdaların, diğer tarafta ise bir dilim ekmeğe, bir yudum temiz suya ulaşamadan ve çoğu zaman yaşını bile dolduramadan hayatını kaybeden çocukların bulunduğunu anlattı.

Bakan Pakdemirli, dünyada önemli ölçüde açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen bir yandan da üretilen gıdanın her yıl üçte birinin kaybedildiğini kaydederek şunları söyledi: İsraf, modern dünya ve gelişmekte olan dünya arasındaki en büyük sorundur. Hem sağlık problemidir hem de ekonomi... Biz ‘Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’ sayesinde günde yaklaşık bir milyon ekmeğin çöpe gitmesini önledik. İsraftan sonraki en önemli problem ise sağlıksız beslenme ve obezite... Dolayısıyla gündemimizde sadece açlık yok; yiyen fakat sağlıklı beslenmeyenler de var. 800 milyon insan açlıkla karşı karşıya iken, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç obezite problemi yaşamaktadır. Sağlıksız beslenme, dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölümlere sebep olan risk faktörlerinin başında geliyor. Her beş ölümden biri, bu kapsamda değerlendiriliyor. Sürdürülebilir gıda sistemleri ve sağlıklı beslenme ile açlığa ve ölümlere son vermek, gelecek nesillere de borcumuz.

GELECEĞİMİZİ TÜKETİYORUZ!

Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, insanoğlunun, bir sonraki yıldan geri verilmemek üzere borç alarak tükettiğini söyledi. Buzbaş “İnsanlığın doğa üzerindeki yıllık talebi, dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi çoktan aştı. Yani insanoğlu, bir sene zarfında üreteceğinden fazlasını tüketiyor. Ekolojik borcu da gittikçe artıyor. İnsanlık bu hayat tarzını devam ettirdiği müddetçe neredeyse iki dünya da az gelmeye başlayacak. Bu, ülkelerin hayat tarzları ve savruklukları ile yakından ilgili. Yılda 4,5 milyar ton gıda üretiliyor, yüzde 30’u israfa ve kayba gidiyor. Buna karşılık, açlıkla mücadelede gelişmiş ülkeler yeterli duyarlılığı göstermiyor” dedi.