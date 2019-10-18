Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Yeni ürünlerin de listeye dahil olması için, sektör temsilcileri ile görüşülecek. Bu kapsamda ayakkabı, beyaz eşya, boya ve cila, cam ve cam ürünleri, deri ürünleri, elektronik aletler, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, mermer ve doğal taş, temizlik ürünleri (yüzey temizleyiciler, bulaşık ve çamaşır deterjanı) ve zemin kaplama sektörleri ile müzakere edilecek. Bu etiketi almak isteyen imalatçılar, ithalatçılar ve hizmet sağlayıcılar, bakanlığa müracaat edecek. Başvurular 30 gün içinde incelenecek. Yapılacak teknik incelemenin arından, Çevre Etiketi Kurulu nihai kararı verecek. Seçilen ürün gruplarından toksik, çevreye zararlı, kanserojen özellikleri taşıyanlar, çevre etiketi alamayacak. Çevre etiketi sistemiyle; üretim aşamasından kullanım süresinin bittiği ana kadar geçen sürede, ürünlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki menfi etkileri azaltılacak. Ayrıca vatandaşın sağlığa zararlı olabilecek ürünlerle çevre dostu ürünler arasında ayrım yapması kolaylaşacak. Öte yandan bu ürünlerin yeniden kullanılması da hedefleniyor. Bu sayede yeni atık oluşumu da önlenecek.