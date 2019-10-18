Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl “Ciddi miktarda kredi kartı kullanımı var. Söz konusu düzenleme, yeme-içme sektörüne 80 milyon TL gibi bir avantaj sağlayacak. İş yerlerine can suyu olacak. Mesela bir iş yeri 1.000 liralık POS işleminde bankaya 18-20 lira verirken söz konusu rakam artık 16 lira olacak. Bu da yüksek aslında ama en azından eskiye göre iyi diyebiliriz. Sektörümüz bankaya ne kadar çok para verirse ister istemez fiyatları da indiremiyor. Hatta zam yapmak zorunda kalıyor. Şimdi fiyat artışı da yapılmayacak. Bu da sektörü hareketlendirecek” dedi. Yeme içme sektörünün 20 milyar dolar civarında bir işlem hacminin olduğunu dile getiren Bingöl, “Ev dışı tüketim günden güne artıyor. İstihdam da yükseliyor. Ekonomiye inanılmaz bir katkı sağlanıyor. Türkiye’nin birçok yerinden çeşitli ürünler getiriyoruz. Bu açıdan ekonominin can damarlarından biri yeme-içme sektörüdür. Bu sene yüzde 30 gibi bir büyüme düşünüyoruz. Dışarıda kahvaltı alışkanlığının yaygınlaşmasıyla birlikte süt ve süt ürünlerinin de tüketimi artıyor” açıklamalarında bulundu.