Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörde faaliyet gösteren lisanslı işletme sayısının bin 39 olduğunu ifade eden Gülsün, bu işletmelerin 350 binden fazla kişiye istihdam sağladığını bildirdi. Gülsün “Önümüzdeki 10 yılda beş Petkim kadar üretim yapma potansiyeli sunan sektörün ülkemiz için hayati öneme sahip olduğu bir gerçektir. Her bir birimlik hurda ithalatına karşılık, yedi birimlik ihracat yapılıyor. Bu çerçevede sektör, geçen yıl 436 bin ton ithal hurda için 116 milyon dolar ödedi. Bu hurdanın önemli bir bölümü yurt içinde plastik ham maddeye ve sonrasında mamule dönüştürülerek ihraç edildi. Bunun sonucunda yaklaşık 770 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Sıfır Atık Projesi yaygınlaştıkça, yurt içindeki geri dönüştürülebilir atığın miktarı, kalitesi ve sürdürülebilirliği de artacak” şeklinde konuştu.