Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta hem üretici hem de tüketici kredilerinde artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan haftalık bültene göre; sektörün kredi hacmi 11 Ekim ile biten haftada 33 milyar 70 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi, 2 trilyon 566 milyar 365 milyon liraya çıktı.

Verilere göre tüketici kredileri tutarı, 11 Ekim ile biten haftada 4 milyar 130 milyon lira artarak 429 milyar 222 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 189 milyar 18 milyon lirası konut, 5 milyar 882 milyon lirası taşıt ve 234 milyar 321 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı da 2 milyar 836 milyon lira artarak, 384 milyar 409 milyon liraya yükseldi.