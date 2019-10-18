Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçıvan: “İstanbul sanayisinden Şanlıurfa’ya hatırı sayılır bir yatırım var. Bir meslektaşımızın buraya geldiğinde mutlu olması, bizim için en önemli referans ve teşviktir. Bu olduğu müddetçe, Şanlıurfa’ya yatırım gelir. Riski alıp buraya gelen sanayicinin mutluluk katsayısını yükseltmenizi diliyorum. En önemli teşvik, gelenlerin mutluluğunu artırmak.”



Bahçıvan: “Urfa pamuğunun koyulduğu çuvaldan karışan jüt, ‘Kalite bozukluğu var” bahanesiyle ürünün fiyatında da talebinde de düşüşe neden oluyor. Urfa pamuğunun marka değeri de düşüyor. Üreticinin, borsanın, odaların olduğu bir platformla sızlanmak yerine sorunu çözmeliyiz. Jüt nedeniyle pamuk üzerinde oluşan lekeyi ve sahte tarım ilaçları sorununu el birliğiyle ortadan kaldırmalıyız.”



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, her yıl düzenlediği geleneksel Anadolu illeri ziyaretlerini bu sene Gaziantep ve Şanlıurfa’ya gerçekleştiriyor. İSO Meclisi, bölge iş insanları ile tanışmak, Türkiye ekonomisinin geleceği için yapılacakları iş birliklerini istişare etmek ve Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak üzere ilk olarak Şanlıurfa ilini ziyaret etti. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis üyeleri olmak üzere geniş bir katılımla gerçekleşen program kapsamında bugün (18 Ekim Cuma) Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ziyaret edildi.

İki oda tarafından ortak düzenlenen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Çok şükür gelişimiz, ayağımızın bereketli ve huzurlu olduğunu ortaya koydu. Söz konusu vatan olunca, her şey teferruat. Bu haklı davamızda dünya bizi ne kadar anlamasa da, güvenlik söz konusu olunca bir ve beraber olmamızın en anlamlı mesajını herkese açık bir şekilde vermiş olduk. Dün gelinen süreçte askeri alanda yaşanan başarı, siyasi masada da kendini ortaya koydu. Kardeşlik hukukumuzu ön plana alırsak, bu coğrafyanın gücü geleceği taşımada birçok imkanı doğuracaktır. Yaşanan süreç, umarım bize bu dersi vermiştir. Burası huzurluysa, İstanbul da rahat uyuyor” dedi.





“İstanbullu sanayicinin mutluluğu, en önemli referans”



İstanbul sanayisinden Şanlıurfa’ya hatırı sayılır yatırımlar yapıldığını belirten Bahçıvan “Bir meslektaşımızın buraya geldiğinde mutlu olması, bizim için en önemli teşvik ve referanstır. Bu olduğu müddetçe, buraya yatırım gelir. Riski alıp gelen sanayicinin mutluluk katsayısını yükseltmenizi diliyorum. En önemli teşvik, gelenlerin mutluluğunu artırmak” dedi.



“Pamukta jüt sorunu ortadan kalkmalı”



Konuşmasında Türkiye’de kaynak sorunu olmadığını, kaynakları doğru kullanma problemi olduğunu belirten Bahçıvan “Kaynakları doğru tespit etme ve kullanma konusunda basiretsizliğimiz var. Bu talihsiz vebali üzerimizden atmalıyız. Allah’a da, yarınlara da hesap veremeyiz” dedi.



Bu konuda şehrin en önemli ihraç kalemi olan Urfa pamuğunu örnek veren Bahçıvan, şunları söyledi:



“Maalesef ambalaj sorunu nedeniyle Urfa pamuğunun marka değeri düşüyor. Pamuğun koyulduğu çuvaldan karışan jüt, ‘Kalite bozukluğu var” bahanesiyle ürünün fiyatında da talebinde de düşüşe neden oluyor. Üreticinin, borsanın, odaların olduğu bir platformla yapmamız gereken; sızlanmak değil, sorunu ortaya koymak ve çözüme ulaşmak. Jüt nedeniyle pamuk üzerinde oluşan lekeyi el birliğiyle ortadan kaldırmamız lazım. Aynı şekilde buraya ziyaretimizde tarım ilaçlarının sahte olduğunu öğrendik. Urfa’da merdiven altı ilaçlarla ilgili sorunun da acilen çözümü gerekiyor. 1 milyon 200 bin ton olacağına, 1 milyon oluyor. Sonuçta bir kısmı kötü ambalajdan bir kısmı sahte ilaçtan kaynaklı pamuk üretimi düşüyor, ihracatı olumsuz etkiliyor. Üretim 1 milyon 200 bin olacağına 1 milyon oluyor. Yeni bir fırsat Türkiye’si oluşturmak istiyorsak, sorunları konuşup çözmemiz lazım.”



İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Şanlıurfa, ticaret ve sanayide bir çekim merkezi. Bölgenin havasını solumak, karşılıklı üretim için iyi gelecektir. Ekonomiye canlandırarak geleceği umutla bakmak için, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmekle uğraşmamız gerekiyor” dedi.ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de “İSO Meclisi, gittiği her yeri mutlu eden bir kurumdur. Ziyaretlerinden çok memnunuz. Tek vücut tek pençeyiz. Çevre ülkelerde de huzur ve barış içinde yaşamak ve coğrafyamızın makus talihini hep beraber değiştirmek istiyoruz” dedi. ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun da “Şanlıurfa, Türkiye’de pamuk üretiminin yaklaşık yarısını tek başına karşılıyor. İSO ile iş birliği çalışmalarımız, ilimiz ve ülkemiz için ciddi katkılar sağlayacaktır” dedi.İSO Meclis üyelerinin Şanlıurfa seyahati, ŞUTSO Meclisi ile yapılan ortak toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesindeki çeşitli fabrikalarla yapılan ziyaret ve temaslarla devam etti.