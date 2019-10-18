Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ile ABD arasında, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı’na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Avdagiç şunları söyledi: “Barış Pınarı Harekatı, Türkiye’nin sınırlarını korumada, sınırlarının hemen dışında kendisine yönelik oluşacak tehditlere karşı nasıl önlemler alabileceğini göstermedeki kararlığını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Suriye’de bulunan ülkelerin de bu konuda Türkiye’yi nihayet anladıklarını görüyoruz.

Türkiye’nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucu

Bu bakımdan ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin bölgeyi terk edecek olmasını sağlayacak önemli bir kazanımdır, arzu edilen hedefe götürecek bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın bu mutabakatla hayata geçmesi Türkiye’nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur, başarısıdır.

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi

Beş gün içinde terör unsurlarının bölgeyi terk etmesinin ardından, güvenli bölgenin hızlıca tesis edilmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi. Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk iş dünyası, her şart altında bütün gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanında olmaya devam edecektir."