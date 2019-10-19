Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Tarımda üretimin artması için hazineye ait tarım arazilerini üreticilerin kullanımına sunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şimdi de sanayi ve enerji sektörleri başta olmak üzere yatırımların desteklenmesi kapsamında hazineye ait arazileri yatırımcılara açacak. Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde 10 milyon metrekarelik alanda ilana çıkacak olan bakanlık, arazileri sektörlere uygun büyüklükte paylaştıracak. Bölgede hazineye ait arazilerin yatırıma açılmasıyla hem bölgeden göçün önlenmesi hem de işsizliğe çözüm bulunması hedefleniyor.

Yatırımcılara açılacak araziler, aynı zamanda cazibe merkezleriyle desteklenecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu beş bölgeye ayrılarak, bakanlıklar ve ilgili kurumlar imar, sosyal hizmet, aile destek ve meslek edindirme faaliyetleriyle katkıda bulunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ekonomide büyümenin sürdürülebilmesi için büyük ve küçük ölçekli yatırımların da önünü açıyor. Bu doğrultuda Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) 5,3 milyon metrekarelik 71, küçük sanayi sitelerinin yapılması için de kooperatiflere 8 bin metrekare yüz ölçümlü bir taşınmazı sattı. Buna ek olarak kalkınmada öncelikli illerde 7,6 milyon metrekarelik 70 taşınmaz OSB tüzel kişilerini bedelsiz devredildi.

Yeşil alanlar için bir buçuk milyar metrekare

Yatırım amaçlı arazi tahsisinin yanı sıra, Orman Genel Müdürlüğüne bir buçuk milyar metrekare taşınmaz tahsis edildi. Park ve yeşil alan için il özel idaresi ve köylere de bir milyon metrekare, belediyelere de katı atık depolama alanı kurmaları için 698 metrekarelik 12 taşınmaz ve 905 bin metrekarelik 803 arazi verildi.