Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki yıl sonuna kadar da 5G testlerini gerçekleştireceklerini dile getiren Balcı “Türkiye’de faaliyet gösteren operatörlerin, 4.,5G ve 5G yetenekli tüm altyapı ihtiyaçlarına talibiz. Çünkü bu yerli ve millî sistemlerimizin yaygınlaşması, yapılan bu yatırımların yerini bulması ve amacına hizmet etmesi açısından şart. 4,5G yatırımlarının 2024’e kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Bu arada da 2020’den itibaren yavaş yavaş 5G yatırımları başlayacak. Bu kapsamda biz o zamana kadar 5G sistemlerimizi hazır etmeyi planlıyoruz” dedi.