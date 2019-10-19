Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’dan Türkiye’ye gaz akışı ise planlandığı gibi sene sonunda gerçekleştirilecek. Gazprom’a ait Birleşik Doğalgaz Tedarik Sistemi’nden gelen doğalgazın deniz altında ilerlemesi için gerekli basıncı Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan Russkaya Kompresör İstasyonu sağlıyor. Hatlar, Anapa Kara Çıkışı Tesisi’nden Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan Alım Terminali’ne kadar doğal gazla doldurulacak. İlk hattın doğal gazla doldurulması tamamlandıktan sonra ikinci hatta hazırlıklara başlanacak. Alım Terminali’nin inşaat sürecinde de artık son aşamalarına geldi. Eş zamanlı olarak BOTAŞ, TürkAkım’ı Türkiye’nin doğalgaz şebekesine bağlayacak ilk kara hattının yapımını sürdürüyor. Türkiye’nin Avrupa sınırına doğal gaz taşıyacak ikinci kara hattı ise hâlen Gazprom-BOTAŞ ortaklığında geliştiriliyor.