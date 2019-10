Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,9’unu KOBİ’lerin oluşturduğuna dikkat çekerek “Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Uçtan uca sunduğumuz çözümlerimizle KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek veriyoruz. Dijital Dönüşüm Hareketi projesiyle, KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz. Hedefimiz, tüm Türkiye’yi dolaşmak, ülkemizin şehir şehir, sektör sektör dijitalleşme haritasını çıkarmak ve her ölçekten işletmeyi geleceğe hazırlayabilmek” dedi. Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında, Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Açılış Töreni de gerçekleştirildi. Vodafone’un işletmelere yönelik sunduğu en yeni dijital teknoloji çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye’yi dolaşan Vodafone Dijitalleşme Tırının yaklaşık üç ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşması hedefleniyor.