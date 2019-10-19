Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça fiber internet konusunda ortak altyapının memleket meselesi olduğunu belirterek, böylece daha uygun fiyatla kaliteli hizmet verebileceklerini söyledi. Turkcell’in 25. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara’da düzenlenen resepsiyonda konuşan Akça, yaklaşık 3,5 milyon haneye fiber interneti ulaştırdıklarını ancak son iki yıldır kazı izni alamadıklarından yakındı. Akça “Bu vesileyle üzülerek belirtmeliyim ki bugün itibarıyla sadece İstanbul’da mobil operatörlerin 354 adet baz istasyonu belediyeler tarafından mühürlenmiş durumda. Ülke çapındaki mühürlenmiş baz istasyonu sayısı da 1.500’ün üzerinde. Bu durum iletişimi ve yatırımları tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda” dedi. Ortak altyapının memleket meselesi olduğunu ifade eden Akça, şöyle konuştu: Şirketimiz, ülke kaynaklarımızın daha etkin kullanımına yönelik olarak, son üç senedir her vesileyle ortak altyapıların kurulması gerektiği hususunu gündeme getiriyor. Ortak altyapının önünü açmak amacıyla ilk adım olarak baz istasyonu kulelerinin bir altyapı şirketinde konsolide edilmesi, sonrasında fiber altyapıların ve nihayetinde önümüzdeki dönemde 5G şebeke yatırımlarının da ortak şekilde yapılması gerekiyor. Bu sayede ülke kaynaklarının etkin kullanılmasının yanı sıra uluslararası rekabet gücüne sahip ortak altyapı şirketinin oluşması ile devletimizin daha çok gelir etmesi ve vatandaşlarımızın makul fiyatlarla yüksek kalitede hizmet alması sağlanmış olacaktır.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise Turkcell’in kuruluşun bugüne kadar 50 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını belirterek şunları kaydetti: Önümüzdeki üç yılda 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana sektörümüzde hep ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olduk. Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunun lokomotif şirketi olarak teknolojide birçok ilki ülkemizin hizmetine biz sunduk. İnsanımızın, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri ve küresel rekabette bir adım önde olabilmeleri için onlara fırsat eşitliği sunacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Şüphesiz bugün geldiğimiz noktadaki başarımızı onların bize sağladığı motivasyona borçluyuz. Yirmi beş senedir olduğu gibi ülkemize ve insanımıza değer katmaya, durmadan çalışmaya devam edeceğiz.



Resepsiyonda bir araya geldiler

Turkcell, 25’inci yılı etkinlikleri kapsamında başkent Ankara’da özel bir resepsiyon düzenledi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliği yaptığı

resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Valisi Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 500’e yakın davetli katıldı.



Yeni düzenleme yolda

Turkcell’in 25. yıl resepsiyonuna katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan çeyrek asır önce kurulan Turkcell’in küresel operatör hâline geldiğini söyledi. Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini belirten Turhan, bu sayede Türkiye’nin internet ve mobil iletişim alanında çok önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayarak “Daha önce ortak altyapıyla ilgili bir protokol imzaladık. Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz. Bu süreçte bugün bizleri bir araya getiren Turkcell’in de çok önemli katkıları oldu. Elbette daha yapılacak çok işimiz var” dedi.



İMZA ATTI

- 1994 - Cep telefonundan ilk ‘Alo’ gerçekleşti

- 1995 - İlk SMS gönderildi

- 1999 - Hazır Kart hayata geçti ve Turkcell’in ilk iştiraki KKTCELL kuruldu

- 2000 - NYSE’de kote olan ilk Türk şirketi oldu ve ilk çağrı merkezi kuruldu

- 2002 - İlk MMS gönderildi ve milli takımlar sponsorluğu başladı

- 2003 - İlk mobil ödeme gerçekleşti

- 2005 - Gençler için GNCTRCLL kuruldu

- 2005 - Ukrayna’da LIFECELL hayata geçti

- 2006 - Kurumlar için İŞTCELL hizmet vermeye başladı

- 2007 - İlk fiber internet hizmeti verilmeye başladı ve AR-GE Merkezi hayata geçti

- 2008 - Belarus’ta LIFE şirketi kuruldu

- 2009 - İlk 3G hizmeti verilmeye başladı

- 2010 - Turkcell’in yerli telefonu T10 müşterilerle buluştu

- 2013 - İlk Turkcell markalı tablet hizmete sunuldu

- 2014 - Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP hayata geçti

- 2016 - Cep telefonundan 4,5G hizmeti verilmeye başladı ve dünya standartlarında ilk veri merkezi açıldı

- 2017 - Turkcell’in dijital operatörü LIFECELL hizmet vermeye başladı

- 2017 - 5G’de ilk hız rekoru kırıldı ve Türkiye’nin ilk arama motoru Yaani hayata geçti. Merhaba Umut Projesi başladı

- 2018 - ULAK ilk yerli baz istasyonu şebekede sinyal verdi

- 2018 - Dijital ihracat hamlesi için ilk adım atıldı

- 2019 - Turkcell 25 yaşında