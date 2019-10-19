Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz; doğalgaz kullanımına geçişte en büyük engelin, iç tesisattaki dönüşüm maliyeti olduğunu söyledi. Yılmaz “Kombi fiyatıyla birlikte, 8-10 bin liralık bir toplam maliyet bulunuyor. Dağıtım şirketlerimiz ve bankalarımız aracılığıyla, düşük faizli ve uzun vadeli finansman modelleri üzerinde duruyoruz. Doğalgaza geçişlerin teşvik edilmesi ve abone sayısının artırılması çalışmalarımız sürecek” diye konuştu. Şu anda 3 milyon hanenin doğalgaz dönüşümünün yapılabileceği belirtiliyor.