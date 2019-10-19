Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz; doğalgaz kullanımına geçişte en büyük engelin, iç tesisattaki dönüşüm maliyeti olduğunu söyledi. Yılmaz “Kombi fiyatıyla birlikte, 8-10 bin liralık bir toplam maliyet bulunuyor. Dağıtım şirketlerimiz ve bankalarımız aracılığıyla, düşük faizli ve uzun vadeli finansman modelleri üzerinde duruyoruz. Doğalgaza geçişlerin teşvik edilmesi ve abone sayısının artırılması çalışmalarımız sürecek” diye konuştu. Şu anda 3 milyon hanenin doğalgaz dönüşümünün yapılabileceği belirtiliyor.
Doğalgaz aboneliğine kredi yolda
19.10.2019 - 07:14 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 07:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin 550 ilçesine yıl sonuna kadar doğalgaz verilmesi için çalışma sürerken, diğer yandan da doğalgaz tesisatı için ucuz kredi imkânları araştırılıyor.
Etiketler : doğalgaz,
657210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/657210.aspx
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