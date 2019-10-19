Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jeopolitik risklerin yavaş yavaş ortadan kalkacak olmasıyla birlikte Türkiye, Yeni Ekonomi Programı’nda ortaya koyduğu hedeflere odaklanacak. Barış Pınarı Harekâtı’na destek olmak üzere Şanlıurfa’yı ziyaret eden İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan “Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dâhil her şey ikinci planda kalır. Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte, ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz. Yatırımlar, yatırımcılar belirsizlikleri sevmez. Bunların ortadan kalkıyor olması üzerine, yerli-yabancı birçok yatırım tekrar olumluya dönecek. Türkiye’nin kaynak problemi yok. Bunları doğru kullanırsak sanayi, turizm, üretim, tarım anlamında çok ciddi değerler oluşacak” dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de “Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin bekası açısından son derece önemli ve tarihî bir duruş sergiledi. Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı. Avdagiç; terör unsurlarının bölgeyi terk etmesinin ardından güvenli bölgenin hızlıca tesis edileceğini, böylece yeniden yatırım ikliminin oluşacağını dile getirdi.