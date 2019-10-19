Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekâtı’nda “istediklerini alarak” ABD ile anlaşması piyasalara da olumlu yansıdı. Günlerdir ABD Başkanı Trump’ın attığı mesajlar ve Suriye’nin kuzeyindeki belirsizlik, piyasalar tarafından yakından takip ediliyordu. Gelen açıklamalara göre yön bulmaya çalışan borsada, 105 bin puan sınırından başlayan düşüş 93 binli seviyelere kadar sürmüştü. Dolar da hafta başında 5,95 TL sınırına kadar tırmanmıştı. Önceki akşam varılan anlaşmayla hem çatışma ortamının bitecek olması hem de Türkiye’nin haklılığını ispat ederek ABD yaptırımlarının devreden çıkacak olması, kara bulutları dağıttı. Borsa, dünkü işlemlerde yüzde 4 civarı primle yeniden 100 bin puana yöneldi. Anlaşma haberinin hemen ardından gece saatlerinde 5,82 TL’ye kadar gerileyen dolar da, dün 5,76’yı gördü. Ardından 5,80 TL’nin altında denge bulmaya çalıştı. Şimdi gözler, anlaşmanın en kritik detayı olan 120 saatlik süreye çevrildi. Analistler bu sürenin önemli olduğunu, tarafların verdiği sözlerin gerçekleşmesi hâlinde piyasalarda olumlu havanın daha da belirginleşeceğini vurguluyor.



TÜRKİYE KABUL ETTİRDİ

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya “ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın ekibini gönderip anlaşmaya çalıştı. 4,5 saat süren toplantılar sonunca ateşkese karar verildiği açıklandı. Neticede Türkiye istediğini aldı ve 30 km derinliğe kadar güvenli bölge talebini, ABD’ye ve Suriyeli Kürtlere kabul ettirdi. Şimdi salı akşamına kadar harekât duracak. Sonrasında güvenli bölge temizse, ikinci faza yani iskan faaliyetlerine başlanacak. Tabii bir de Kobani ve Menbiç’e giren Esad’ın güçlerinin destekçisi Rusya ile anlaşma gerekecek ki; salı günü o konu da netleşecektir. Bir risk, ABD’nin geçmişteki gibi oyalama taktiği yapması olabilir, onu da zamanla göreceğiz” dedi.



HİSSELER UCUZ SEVİYELERDE

Global Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Filiz Özcan da, piyasa için en olumlu senaryonun gerçekleştiğini belirterek, borsada yükselişin sürebileceğini, kurdaki hareketin ise sınırlı olabileceğini söyledi. Özcan “Borsada açığa satış yasağı devam ediyor. Bu konuda yeni adımın atılmasıyla birlikte hacimlerin daha da artmasını bekliyoruz. Son iki haftada Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasından beri, borsa yaklaşık 10 bin puan satış baskısıyla karşılaştı. Dolar bazında bakınca da borsada ciddi bir iskonto söz konusu. Genel olarak yönün yukarı yönde devam edeceği görünüyor” ifadelerini kullandı.



5,20’YE KADAR YOLU VAR

Jeopolitik risklerin geri plana düşmesiyle birlikte piyasalar, bundan sonraki süreçte ekonomi cephesinde yaşanan gelişmelere göre hareket edecek. FED’in faiz indirimi ve tahvil alım sürecinin devam ettiğini belirten analistler; küresel anlamda ABD para biriminde değer kayıplarının yaşandığını, bunun içeriye yansıması hâlinde doların önce 5,55 TL sonra 5,20 TL’ye kadar gerileyebileceğini, borsanın 120 bin puan zirvesine doğru yol alabileceğini ifade ediyor. İçeride de Merkez Bankasının kasım toplantısından 100-150 baz puan faiz indirimi bekleniyor. Bunun etkisiyle hem reel sektörde hem finans piyasalarında hem de tüketici harcamalarında ivmelenme öngörülüyor.