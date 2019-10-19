Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle takı için altın almayı planlayan vatandaşlar, gram altının ne kadardan satıldığını öğrenmek adına piyasaları takip etti. Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 276,2 lira seviyesinde hareket etti. Peki, altın fiyatları ne seyirde hareket ediyor? İşte 19 Ekim Pazar güncel çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı’da 276,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,70 liradan, bin 822 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 843 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 781 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 801 liradan, 890 liradan alınan Yarım Ziynet 900 liradan ve 445 liradan alınan Çeyrek Ziynet 450 liradan satılıyor.