Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye geçen yıl, 60. sıradan 43. sıraya yükselmişti. İçeride özel sektörün iş yapma kolaylığını artırma yönünde birçok adım atıldı. Bunlar arasında; ilk defa kurulacak limited şirkete ticaret kayıt ücretinde muafiyet sağlanması, elektrik bağlantı hattı maliyetinin alçak gerilim hatları baz alınarak gerçek değeriyle hesaplanması, tapu işlemlerinden olan vergi beyanı prosedürünün elektronik ortamda yapılması, teknoloji geliştirme ve AR-GE alanlarında faaliyette bulunanlara KDV istisnaları, Türkiye’den Avrupa Birliği’ne ihraç edilen araçlar için TSE tarafından tip onay belgesi denetimi yapılmaması, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gümrük işlemlerinin hızlandırılması gibi, reel yatırım yapanların işlemlerini kolaylaştırıcı uygulamalar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; yakalanan büyük sıçramayı, bu yıl da sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.