Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçıvan “Volkswagen, çok çok önemli bir yatırım. Bunun dışında farklı sektörlerde, özellikle sanayide ilginin orta-yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şu anda masada bitmek üzere olan, sadece benim bildiğim 3-5 tane ciddi diyebileceğimiz boyutta işlem var. Türkiye, para çekmekte zorlanmayacak. Stratejik yatırımlar noktasında, önümüzdeki günlerde, duyduğumuzda etkileneceğimiz şeyler olacak. Özellikle Avrupa dışında, mesela Japonya’dan enteresan bir ilgi var. Yanı sıra Hindistan’dan ilgiler var” dedi. Döviz, enflasyon, faiz denkleminde önümüzdeki sürecin, geçtiğimiz 1-2 seneden daha olumlu geçeceğini vurgulayan Bahçıvan “Artık çok büyük büyüme rakamları yerine nitelikli bir orta boy büyüme, Türkiye için daha tercih edilebilir model olarak öne çıkmalı” diye konuştu.