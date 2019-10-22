Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla son olarak Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter’dan, “Haksız bir mahkûmiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla’nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Kendisi ve BIST için hayırlı olmasını diliyorum” paylaşımında bulundu.