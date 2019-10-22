1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla son olarak Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter’dan, “Haksız bir mahkûmiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla’nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Kendisi ve BIST için hayırlı olmasını diliyorum” paylaşımında bulundu.
Borsa İstanbul’un yeni genel müdürü Atilla oldu
22.10.2019 - 04:04 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 04:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul’un dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.
1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla son olarak Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.
Etiketler : borsa istanbul,hakan atilla,
657742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/657742.aspx
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