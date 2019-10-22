Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Merkez Bankasının faiz indirimlerinin ardından konut ve otomotivde indirimli faiz oranlarıyla kredi uygulaması başlatan kamu bankaları, yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 10 işçi çalıştıran işletmeleri desteklemenin yanı sıra yarım kalmış inşaatların da tamamlanmasını içeren paket hazırlıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından Ela Quality Resort’te gerçekleştirilen ‘Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda çalışma hakkında bilgi verdi. Paketin istihdam amaçlı olacağını ifade eden Çakar “Bu paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Yine burada ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak” diye konuştu.

TEKSTİL, AYAKKABI, İNŞAAT

Çakar, paketin fiyatlama açısından da cazip olacağını, İVME Finansman Paketi dışındaki tekstil, ayakkabı gibi sektörleri de kapsayacağını dile getirdi. Emek yoğun sektörlerin de hedeflendiğine dikkati çeken Çakar “IP, çağrı merkezleri, turizm, temizlik, güvenlik gibi... İnşaatların tamamlanmasına yönelik bir opsiyon da olacak. Paketin amacı, kapasitelerin tam olarak kullanılması ve kısmen istihdamın artırılması. Yeni istihdam sağlandığında işverenlerin maliyet yükünü kısmen azaltmaya yönelik bir paket olacak” ifadesini kullandı. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise “Kur atağı yaşanan dönemde bankalar devreye girmese faizler yüzde 20-25’in altına düşmeyecekti. Kârlılığı bir tarafa bıraktık. Üreten ve katma değer sağlayanın yanında olmayı seçtik” ifadesini kullandı.

KÂR DEĞİL ARLA, BÜTÜN SEKTÖRLERE DESTEK

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay da banka olarak KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı kredilerle KOBİ’leri desteklemeye devam ettiklerini belirttiği konuşmasında “İmkânları zorluyoruz. Bu seneyi kâr yılı değil, ar yılı olarak adlandırdık. İster konut ve ihtiyaç kredileri olsun, ister taşıt kredileri olsun fiyatlama son derece cazip. Sektörlerin canlanması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber özellikle kamu bankaları olarak reel sektörün en büyük destekçisi olacağız” dedi.

TİCARİ KREDİDE LİMİTLER ARTMALI

Antalya’daki toplantıda, kamu bankalarının yeni dönemde hayata geçireceği yeni finansman paketleri ve ticari kart başta olmak üzere yeni enstrümanlar damgasını vurdu. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, kamu bankalarının son dönemde ticari işletmelere 28 milyar lira, tüketicilere 17 milyar lira kredi desteği sağladığını hatırlattı ve ticari kredilerle ticari kredi kartı limitlerinin artırılması çağırısında bulundu. Özdebir, yüzde 5 büyüme hedefi olan Türkiye’nin reel sektörüyle, işletmeleriyle büyüyeceğine vurgu yaptı.

EKONOMİYE MİLYARLARCA LİRA KAYNAK SAĞLADILAR

¥ Ziraat Bankası, 0,49-0,69 faiz oranlarıyla verdiği otomobil kredisinde 100 milyon liralık kredi talebini karşıladı. 0,99 faiz oranıyla verdiği konut kredisine de 16 milyar liralık başvuru geldi, kullandırma 13 milyar lirayı buldu.

¥ Halk Bankası, reel sektörü 38,2 milyar lira kredi kullandırdı. Paraf Esnaf kartla da iki milyar liralık ciroya ulaştı.

¥ Kredi Garanti Fonu, NEFES kredisi ile 27 bin işletmeye 2,6 milyar lira kredi kullandı. Tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 1,8’in altında kaldı.