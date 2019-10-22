Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok sayıda hatta ise ihale aşamasına gelinmiş bulunuyor. Bu çalışmalar sayesinde 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demir yolu ağı, yüzde 17 artarak 12 bin 803 kilometreye ulaştı. O dönemde YHT bulunmazken, bugün 1.213 kilometre YHT hattı bulunuyor. 2023 hedefleri kapsamında 2 bin 331 kilometrelik hattın projesinin tamanlandığını, 6 bin 434 kilometre için de proje hazırlama çalışmasının sürdüğünü söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Polatlı-Afyonkarahisar bölümünün 2022’de başlayıp 2023’te biteceğini, Uşak’a uzanan bölümün de entegre edileceğini söyledi. Turhan, Ankara-Sivas arasını 12 saatten iki saate indirecek hattın gelecek yılın ilkbaharına yetişmesinin planlandığını ifade etti.

TÜRKİYE HIZLANIYOR

¥ Halkalı-Kapıkule Hızlı Demir Yolu Hattı, Pekin’den Londra’ya kesintisiz demir yolu projesinin önemli bir halkası. 2024’te tamamlanması planlanıyor.

¥ Konya-Karaman hattı, bir saat 13 dakikatan 40 dakikaya düşecek.

¥ Karaman-Niğde-Mersin hattında 2022’de yolcu taşınacak.

¥ 236 kilometrelik Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demir Yolu Projesi 2023 yılında tamamlanacak, 5,5 saat olan seyahat süresi 1,5 saate düşecek.

¥ 106 kilometrelik Bursa-Bilecik hattı tamamlandığında hem Bursa-İstanbul hem de Bursa-Ankara arası iki saate düşecek.