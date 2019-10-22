Çok sayıda hatta ise ihale aşamasına gelinmiş bulunuyor. Bu çalışmalar sayesinde 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demir yolu ağı, yüzde 17 artarak 12 bin 803 kilometreye ulaştı. O dönemde YHT bulunmazken, bugün 1.213 kilometre YHT hattı bulunuyor. 2023 hedefleri kapsamında 2 bin 331 kilometrelik hattın projesinin tamanlandığını, 6 bin 434 kilometre için de proje hazırlama çalışmasının sürdüğünü söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Polatlı-Afyonkarahisar bölümünün 2022’de başlayıp 2023’te biteceğini, Uşak’a uzanan bölümün de entegre edileceğini söyledi. Turhan, Ankara-Sivas arasını 12 saatten iki saate indirecek hattın gelecek yılın ilkbaharına yetişmesinin planlandığını ifade etti.
TÜRKİYE HIZLANIYOR
¥ Halkalı-Kapıkule Hızlı Demir Yolu Hattı, Pekin’den Londra’ya kesintisiz demir yolu projesinin önemli bir halkası. 2024’te tamamlanması planlanıyor.
¥ Konya-Karaman hattı, bir saat 13 dakikatan 40 dakikaya düşecek.
¥ Karaman-Niğde-Mersin hattında 2022’de yolcu taşınacak.
¥ 236 kilometrelik Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demir Yolu Projesi 2023 yılında tamamlanacak, 5,5 saat olan seyahat süresi 1,5 saate düşecek.
¥ 106 kilometrelik Bursa-Bilecik hattı tamamlandığında hem Bursa-İstanbul hem de Bursa-Ankara arası iki saate düşecek.