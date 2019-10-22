Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti’nin büyükşehir belediyeleri ile ilgili hazırladığı taslakta, başta imar planlama olmak üzere, ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında yaşanan yetki karmaşasına son veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan 80 maddelik taslakta, imar planlama konusu netliğe kavuşacak. Türkiye’de 20 civarında kurumda olan imar planlama yetkisinin tamamı belediye meclislerinde toplanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ise ‘mecburi hâllerde’ imar yetkisini kullanması öngörülüyor. Belediyeler dışında hâlen; aralarında TOKİ, Özelleştirme İdaresi, TCDD, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası ile bazı bakanlıkların da bulunduğu birçok kurum, imar planlama yetkisine sahip bulunuyor.

Düzenlemeyle ilgili bilgi veren AK Parti kaynakları “Mesela okul binası veya bir kamu binası yapılacaksa ve bunu belediye yapmıyorsa bunun imar planlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resen devreye girecek. Diğer kurumlar artık imara karışamayacak. Sadece belediye meclisleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak. Belediyelerin imar planlarının denetimini de yine Bakanlık yapacak” görüşünü paylaştı. Ayrıca imar planı tadilatlarından bir değer artışı ortaya çıkıyorsa kamu buradan pay alacak ve elde edilen gelir kentsel dönüşümde kullanılacak.

TAŞRA İLÇELERİNE GÖREV

Büyükşehirler ile ilçe belediyeleri arasındaki yetki karmaşası da bitecek. Otuz büyükşehirdeki ilçelerin tamamı, belediye meclisleri tarafından ‘merkez ilçeler’ ve ‘taşra ilçeler’ olarak sınıflandırılacak. Böylelikle taşra ilçeler ile büyükşehir belediyelerinin verdiği hizmetler konusundaki ayırım da bilinecek. AK Parti kurmayları “Ankara için mesela Altındağ, Çankaya, Keçiören merkez ilçeler. Bir de 100 kilometre ötede Nallıhan, Balâ, Haymana gibi ilçeler var. Bunlar da taşra ilçeleri. Bu sebeple bazı hizmetlerde kargaşa çıkıyor. Zabıta, cenaze hizmetleri, çöp toplama gibi... Yeni taslak ile günlük bazı hizmetlerle ilgili sorumluluklar tamamen taşra ilçelerine verilecek. Otogar, zabıta, çöp, cenaze hizmetleri, ilaçlama gibi belli başlı hizmetler taşra ilçelerinin sorumluluğunda olacak. Belediye üzerine düşenleri yapmazsa büyükşehir belediyesinin devreye girmesini öngören süreçler kısaltılacak. Hizmette aksama yaşanmayacak” dedi.