TBB Başkanı Aydın, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında, bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon verdi. Resepsiyona uluslararası para ve sermaye yatırımlarına yön veren, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının temsilcileri ve muhabirlik ilişkisi içinde bulunulan bankacılar katıldı. İkili görüşmelerde, küresel, bölgesel ve Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Aydın “Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, ülkemizin Barış Pınarı Harekâtı’nı hangi sebeple yürüttüğünü anlattık. Ekonomik performans, bankacılık sektöründeki gelişmeler, uluslararası düzenlemelere uyum gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk. Yatırımcılar, Türkiye ekonomisindeki müspet gelişmelerin farkında. Beklentileri de pozitif yönde seyrediyor. İlgileri daha yüksek. Makro göstergelerindeki ciddi iyileşmenin farkındalar. 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyorlar. Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar” şeklinde konuştu.
Yabancı yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor
22.10.2019 - 04:38 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 04:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın “Yatırımcılar, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar” ifadesini kullandı.
Etiketler : yatırımcı,yabancı yatırımcı,
657753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/657753.aspx
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