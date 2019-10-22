Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBB Başkanı Aydın, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında, bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon verdi. Resepsiyona uluslararası para ve sermaye yatırımlarına yön veren, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının temsilcileri ve muhabirlik ilişkisi içinde bulunulan bankacılar katıldı. İkili görüşmelerde, küresel, bölgesel ve Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Aydın “Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, ülkemizin Barış Pınarı Harekâtı’nı hangi sebeple yürüttüğünü anlattık. Ekonomik performans, bankacılık sektöründeki gelişmeler, uluslararası düzenlemelere uyum gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk. Yatırımcılar, Türkiye ekonomisindeki müspet gelişmelerin farkında. Beklentileri de pozitif yönde seyrediyor. İlgileri daha yüksek. Makro göstergelerindeki ciddi iyileşmenin farkındalar. 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyorlar. Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar” şeklinde konuştu.