Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu artışla Türkiye, Avrupa’da en fazla yenilenebilir enerji kapasitesine sahip beş ülkeden biri hâline gelecek. Uluslararası Enerji Ajansı Kıdemli Analisti Heymi Bahar “Bu dönemde özellikle dağıtık güneş enerjisi kapasitesindeki artış dikkati çekiyor. Beklentimiz market, fabrika, okul veya organize sanayi bölgeleri gibi daha büyük çaplı alanlarda dağınık güneş enerjisi kurulumlarının devreye alınması” dedi. Çin’in 2024’te bin 219 gigavatla ilk sırada yer alacağı, bu ülkeyi 411 gigavat temiz enerji kapasitesiyle ABD’nin izleyeceği tahmin ediliyor.