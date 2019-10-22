Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ tarafından 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılım, bir önceki döneme göre yaklaşık iki kat artış gösterdi. Kampanya kapsamında 13 bin 175 kişi bütün borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı. Bütün bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlandığı kampanyada, borcun yüzde 25’inden az olmamak şartıyla bin 804 kişi de indirimden faydalandı. Borçların yüzde 61’i banka kredisi kullanılmadan şahsi tasarruflarla kapatıldı.