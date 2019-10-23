Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 50’den fazla üniversite kampüsüne kurduğu Turkcell Wi-Fi noktaları sayesinde tüm operatör kullanıcıları kampüslerde aylık 1 GB’a kadar internet kullanabilecek. Şirketlerin yanı sıra üniversitelerin de dijitalleşme süreçlerinde yanlarında olduklarının altını çizen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata “Üniversitelilerin bilgiye erişimlerini hızlandırmak amacıyla kampüslere Wi-Fi noktalarımızı konumlandırıyoruz. Diğer üniversiteleri de internetle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.