Türkiye’nin 50’den fazla üniversite kampüsüne kurduğu Turkcell Wi-Fi noktaları sayesinde tüm operatör kullanıcıları kampüslerde aylık 1 GB’a kadar internet kullanabilecek. Şirketlerin yanı sıra üniversitelerin de dijitalleşme süreçlerinde yanlarında olduklarının altını çizen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata “Üniversitelilerin bilgiye erişimlerini hızlandırmak amacıyla kampüslere Wi-Fi noktalarımızı konumlandırıyoruz. Diğer üniversiteleri de internetle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Turkcell'den 1 milyon üniversiteliye ücretsiz internet hizmeti
23.10.2019 - 05:04 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 05:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Öğrencilerin bilgiye kolayca erişebilmesi ve dijital dünyayı yakalaması için destek olan Turkcell, yaklaşık 1 milyon üniversiteliye ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı.
Etiketler : turkcell,ücretsiz internet,
657999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/657999.aspx
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