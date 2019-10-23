Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de ilk defa alüminyum motor bloku Oyak Renault Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Fabrikası’nda üretilecek. Bu fabrika, Renault’nun ülkemizde ve Avrupa’daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek. Söz konusu fabrikanın test üretim töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi. Üretim tesisini gezen Varank, bir sene önce bu tesisin temelini attıklarını belirterek “Yatırım Türkiye ve ekonomisine duyulan güvenin somut göstergelerinden biri. Bugün rekor sürede tamamlanan bu fabrikanın, ilk test üretimini gerçekleştireceğiz. Bu yatırımla ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloku üretilmiş olacak. Yine bu fabrika, Renault’un ülkemizde ve Avrupa’daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Ham madde, yani alüminyum, yerli üreticilerimizden temin edilecek. Böylelikle yurt içi kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Bu tesisin cari açığın azaltılmasına olan katkısı, nitelikli istihdam ve ihracat boyutu gerçekten övgüye değer. Hedefimiz bu ve benzeri yatırımların katlanarak artırılması” dedi. Varank, Renault’un hibrit araçlarının da Türkiye’de üretilmesi ve buradan ihraç edilmesini istediklerini dile getirdi.

2020’DE SERİ ÜRETİM

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun da verilen teşvikler sayesinde Türkiye’de ilk kez alüminyum motor blokunun tesislerinde üretileceğine işaret etti. Üretim tesisinin ihracat, istihdam ve katma değerli üretime katkı sunacağına dikkati çeken Aoun, “Üretim merkezimizi söz verdiğimiz gibi çok kısa sürede tamamladık. 2020’de seri üretime geçmek için son aşamaya geldik” dedi.