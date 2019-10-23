Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektördeki yenilikler ve teknoloji kullanımının geldiği nokta, Bursa’da sergilendi. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM) ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen ‘Techxtile Start-Up Challenge’ etkinliği başladı. Tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri, çevreci ve sürdürülebilir alanlar gibi konulardaki projelerin yarışacağı etkinliğin açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Varank’ın ardından söz alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, en çok ihracat yapan ilk 3 sektörden biri olduğunu belirterek, 2018 yılında 14,4 dolarlık kilogram başına değeriyle de en yüksek katma değerli sektörlerden birisi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin toplam ihracatının 1,3 kilogram değerindeyken, tekstil ve hammaddelerinde 4,3 dolarlık kilogram değeri bulunduğunu, hazır giyimde ise 14,4 dolara ulaştığını ifade eden Gülle “Bugün özellikle Sosyal inovasyon hem bir gereklilik hem katma değer anlamında büyük bir pazara hitap ediyor ve tasarlandığında kendi kendini kolayca pazarlayabildiği için hiçbir reklama ihtiyaç duymuyor” diye konuştu.

Büyük başarı hikâyesi yazdılar

İnovasyonun azim ve sabrın sınırını zorlamak olduğunu kaydeden Gülle, bunun için girişimciliği, yeni projeleri ve AR-GE çalışmalarını desteklemesi gerektiğini ifade etti. Gülle, TİM ve ihracatçı birlikleri olarak 10 ilde Girişim Evleri oluşturduklarını, 650’den fazla girişimci yetiştirdiklerini, inosuit programındaki 480 öğretim üyesi ve uzmanla girişimciliğe yönelik mentorluk hizmeti verdiklerini belirtti. Girişimcilerin önemli adımlarından örnekler veren Gülle “Bir girişimcimiz, yapay zekâ teknolojisi ile karbon emisyonlarını 500 bin ton azalttı. 50 bin dolar üzerinde enerji verimliliği sağladı. Bir başka girişimcimiz, demir yolu, rüzgâr türbini, denizcilik gibi üretim süreçleri için yapay zekâ ve bulut tabanlı bir yazılım geliştirdi. İlk ihracatını İsviçre Demir Yollarına gerçekleştirdi ve cirosunu tam 5 kat artırdı. Diğer bir girişimcimiz, kronik açık yaraların hızlı ve etkin tedavisini sağlayan bir yara örtüsü geliştirdi. 5 ülkede uluslararası patent aldı. Bu girişimler, 31 milyon dolar ihracat, 4.325 kişiye istihdam sağladı” dedi.