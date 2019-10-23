Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.858,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın 279.00

Cumhuriyet Ata Lira 1.858,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 258,00

Lira(Tam) Altın 1.816,00

Yarım Altın 908,00

Çeyrek Altın 454,00