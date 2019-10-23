Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında arttı; Eylül ayında 55,8 olan endeks, Ekim ayında 57 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 74,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 74 iken, Ekim ayında yüzde 1,1 oranında artarak 74,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 73,4 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 71 iken, Ekim ayında yüzde 3,4 oranında artarak 73,4 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56,8 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 55,3 iken Ekim ayında yüzde 2,7 oranında artarak 56,8 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,84 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 22,80 iken, Ekim ayında yüzde 0,2 oranında artarak 22,84 oldu.