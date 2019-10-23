ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı güvenli bölge konuşmasında Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının kaldırılmasıyla ilgili emri verdiğini açıklamasının ardından dolarda düşüş yaşandı.
DOLARDA DÜŞÜŞ
Trump'ın konuşmasının ardından dolar TL karşısında hızla erimeye başladı. Dolar TL karşsında yüzde 1,31 değer kaybetti. Dolar/TL 5,76 iken Trump'ın konuşmasının ardından dolar/TL 5,73'lere kadar geriledi.
TRUMP: YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI EMRETTİM
ABD Başkan Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Yaptırımların kalkması için emir verdim. Suriye'den çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.