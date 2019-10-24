Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet ve girişimcilik sektörlerinin önemli temsilcileri ve uluslararası yatırımcılar Webrazzi 2019’da buluştu. İstanbul’da yapılan etkinlikte özellikle dijital dünyadaki dönüşüm, ihtiyaçlar, yenilikler çerçevesinde yatırım fırsatları masaya yatırıldı. 2015 yılında başlayan ve bu sene beşincisi düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında İş Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü Adnan Bali, Mynet’in Kurucusu Emre Kurttepeli, Philip Morris Genel Müdiresi Filiz Yavuz Diren, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Inventram Genel Müdürü Cem Soysal ve Ilap Venture Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Say yer aldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Bali, şu an yaşanan teknolojik ve dijital dönüşümün sanayi devriminden farkı olmadığını söyledi. Bali, dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek ülkemizde de bu durumun gelişebilmesi için devlet ve akademik çevrelere büyük iş düştüğünü kaydetti. Akademik çevreler ile çalıştıklarını da belirten Bali, yakın zamanda Koç Üniversitesi ile yapay zekâ enstitüsü kuracaklarını ifade etti.

KURUMSAL İYİLİK

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise “Kurumsal İyilik: Sosyal İnovasyon” başlıklı konuşmasında ‘sosyal iyilik’ kavramına dikkat çekerek “Biz Turkcell olarak akılla kalbi birleştiriyoruz. Fedakârlık insana özgü gibi görünse de markalar için de fedakârlıktan bahsedebiliriz. Bunun bizim için anlamı ‘insan için teknoloji’ demek. Teknolojiyi insan faydası için geliştirmek bizim için çok kritik. İnsanlarımızın hayalini gerçekleştirmeleri adına üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyoruz” dedi.

DOKUZ ŞİRKETTE YATIRIMIMIZ VAR

Koç topluluğu bünyesinde bulunan Inventram’ın Genel Müdürü Cem Soysal da girişimcinin hizmetkârı olarak çalıştıklarını, yatırım yaptıkları dokuz şirket olduğunu ve bunlardan beşinin ABD ortaklı olduğunu kaydetti.

150 MİLYON DOLAR İLE YATIRIMA HAZIR

Philip Morris Sabancı’nın Genel Müdiresi Filiz Yavuz Diren, etkinlikte Philip Morris International’ın (PMI) yerli yatırımcılarla kurumsal sermaye ortaklığı kurmak için oluşturduğu girişim sermayesi fonu PM Equity Partner (PMEP) hakkında bilgiler verdi. Diren PMEP’in yatırımlar için 150 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğunu ve şu ana kadar dünya çapında 10 firmaya yatırım yaptığını söyledi. PMI’ın yerli start-up’ları destekleyen çalışmalarına devam edeceğini belirten Diren, sözlerine şöyle devam etti: Bizim gibi kurumsal şirketlerin, ülkemizdeki yeni teknolojileri desteklemesi teknolojinin ülkemizde gelişmesini sağlayacaktır. PMEP yetkilileri de Webrazzi’de girişimcilerle buluştu. Yetkililer, Philip Morris International’in yeni teknolojiler üreten bütün start-up’ların ilgi alanlarında olduğunu belirtti.