Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgün “Bir telsiz üretimiyle macerasına başlayan ASELSAN, bugün ordumuzun ihtiyaç duyduğu her alanda faaliyet gösteren ve yeni teknolojilere çok hızlı bir şekilde adapte olacak insan kaynağına sahip, Türkiye savunma sanayisinin omurgası konumundadır” dedi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde düzenlenen “Kariyer ve Marka Sohbeti” kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Görgün, “Stabilize silah sistemlerinde 20’ye yakın ülkeye silah ihraç ediyoruz. Bununla birlikte 11 farklı ülkede ya ortaklığımız ya da iştirakimiz ve ofisimiz var. Toplamda 64 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta payımız artacak. Dünyada savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren 100 şirketi Defense News Top listeliyor. ASELSAN şu anda 52. sırada, çok kısa sürede Allah nasip ederse ilk 50 içinde olacak, daha ileri seviyelere de gelecek” ifadelerini kullandı.