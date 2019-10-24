Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal meslek standardımızı da bine tamamlamak” dedi. 2008’de özel sektör işe yerleştirme sayısının 2002’ye kıyasla 50 kat arttığını, bir milyon 250 bin kişinin istihdamının sağlandığını ifade etti. Bugüne kadar 833 ulusal meslek standardı, 484 ulusal yeterliliğin yürürlüğe konulduğunu aktaran Selçuk “Bugüne kadar yaklaşık 770 bin kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verdik. Hedefimiz 2023’e gelmeden, bir milyon kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni kazandırmak. Ulusal meslek standardımızı da bine tamamlamak” dedi.

Bakan Selçuk, gelecek dönemin yeni meslekleri için hazırlıkların sürdürüldüğünü söyledi. Son dört yılda 39 bin kişinin bilişim sektöründe mesleki eğitim kurslarına katıldığı bilgisini veren Selçuk, 33 bin kişinin ise bu alanda işbaşı eğitim programlarına dâhil edildiğini bildirdi. Selçuk “Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi” kapsamında yaklaşık sekiz bin kişiye eğitim verildiğini söyledi. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin, Avrupa’da geçerliliği olan tek ulusal sertifika olduğunu hatırlatan Selçuk, yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin sağlandığını kaydetti.