Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

İLBANK, belirlemiş olduğu yatırım ve finansman programı kapsamında yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, dönüşüm işlemlerini hızlandıracak. Şehirlerin altyapıdan üstyapıya kadar birçok konuda yatırım yapılmasında sağladığı kredilerle önemli rol üstlenen İLBANK, aktif rol alacak. Nüfusu 25 binin üzerindeki tüm yerleşim yerlerine kentsel dönüşüm kredisi verecek. Bu doğrultuda bakanlık, prrojelere yüzde 50’ye kadar hibe desteğiyle kredi de verilmesi için 4 milyar liralık kaynak aktarımı yapacak.

YİRMİ BEŞ BÜYÜK PROJE

İLBANK, hayata geçirilecek dönüşüm projelerinde kredi desteğinin yanı sıra projelerin bitirilmesinde de etkin rol oynayacak. İLBANK, belediyelerin yapacağı dönüşümlerde en az 25 büyük ölçekli projeyi de üstlenecek. Öte yandan, bakanlık dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan ‘öncelikli’ kategorisindeki 1,5 milyon konutun dönüşümünü beş sene zarfında sağlayacak. Her sene 100 bini İstanbul’da olmak üzere 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirecek olan bakanlık, bunun yüzde 10’unu TOKİ aracılığıyla yapacak. Bakanlık aynı zamanda belediyelerle de ortak hareket ederek hedefe ulaşmaya çalışacak.



