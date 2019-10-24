Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmiş yıllarda yaşanan bir harekât ya da uluslararası anlaşmazlıklarla çöküntü yaşayan Borsa, Barış Pınarı Harekâtı aşamasında tam bir güç örneği sergiledi. Bunda Türkiye’nin hemen hemen bütün kesimleriyle harekâtın gerekliliğine inanması, Türkiye ekonomisinin sağlam duruşuna duyduğu güven en büyük katkıyı yaptı. Aynı zamanda Borsa’da işlem yapan aracı kurumların temsilcileri ve yatırım danışmanları küçük yatırımcılara sık sık “Hissenizi düşük fiyattan kaptırmayın” diyerek sosyal medyadan yoğun bir kampanya yürüttü. Bu sayede günlük küçük iniş ve çıkışlar yaşandı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, 30 Eylül tarihinde kapanışını 105 bin 33 puandan yaptı. O dönem, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünün saldırıları sebebiyle herekât hazırlığı sinyalleri verildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Her an başlatabiliriz” dedi. Aradan geçen bir haftada yoğun diploması ve ABD Başkanı Trump’ın tehdit mesajlarıyla geçti. ABD’nin ambargo ve Türk ürünlerine ek vergi tehditleriyle geçen haftada endeks 8 Ekim’de 101 bin 859’a kadar düştü.

¥ Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Ekim 2019 günü akşam saatlerinde Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığını duyurdu.

¥ 10 Ekim Cuma günü borsa 98 bin 780 puana düşerek tepki verdi. Tam bu sırada yatırım danışmanlarının ‘hissenizi kaptırmayın’ kampanyası etkili oldu, hızlı düşüş gerçekleşmedi.

¥ Hatta 11 Ekim’de borsa yükseldi, 99 bin 28 puandan kapandı.

¥ 14 Ekim’e, Trump’un yine Twitter’dan yaptığı açıklamalar damga vurdu. Türkiye’yi yaptırımla tehdit etti, Türk çeliğine yüzde 50 vergi getirileceğini söyledi, borsa 93 bin 981 puana kadar düştü.

¥ 15 Ekim’de yeniden 95 puanın üzerinde kapanış gerçekleşti.

¥ ABD Başkan Yardımcısı 18 Ekim’de Türkiye’ye geldi, Erdoğan tarafından kabul edildi, iki ülke arasında 13 maddelik anlaşma gerçekleşince endeks 98 bin 415’e yükseldi.

¥ 22 Ekim’de ise Rusya ile yine Suriye için yeni bir anlaşma olunca endeks 99 bin 49’dan kapandı.

¥ Dün Rusya-Türkiye anlaşmasına kızan Trump yeni açıklamalar yapınca, yükseliş hız kesti ancak akşam saatlerinde herakat anlaşmasına ilişkin Tweet ile borsa yeniden yükseldi ancak 100 bin sınırı aşılamadı.

¥ Olumlu gelişmeler geçen hafta 5,90’ı gören doları da 5,75’e kadar düşürdü.