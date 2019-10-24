Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM B salonunda düzenlenen programa, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı’nın yanı sıra, MÜSİAD üyeleri, iş dünyasının önemli isimleri ve öğrenciler katıldı. Yarar konuşmasında Türkiye’nin dünya ile olan iktisadında genç nesle çok büyük görevler düştüğünü açıkladı.Programın açılışında konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, MÜSİAD’ın Anadolu sermayesinin saygın bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Demir, “Kurulduğumuz günden beri Muğla’da eğitim, konferans ve toplantılar ile birçok faaliyet gerçekleştirdik. MÜSİAD kurulduğu günden bu yana ülkemiz kalkınmasına büyük katkılarda bulunmuştur. Yeni Dünyada artık yeni bir Türkiye var. Bu model hepimize de yeni sorumluluklar yüklemektedir. Hepimiz meslek birliklerinden odalarına, kurumlarından şirketlere kadar topyekün bir kurumsal değişikliğe gitmek zorundayız” dedi.

MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD’ı kurarken, yüksek ahlak, yüksek teknolojiyi ön plana alarak kuruluşu gerçekleştirdiklerini söyledi. Yarar, “1990’lı yıllarda Türkiye dünya iktisadı içinde ortada gözükmeyen, yurt dışında okuduğumuz zaman ‘Türkiye neresi’ diye sorulan bir ülke idi. 90’lı yıllarda bugün bir ayda yaptığımız ihracatı o zaman bir yılda yapan bir durumdaydık ülke olarak. Bugün gelinen noktada çok uzun bir yol aldık. Yeterli mi, hayır. Ülkemizi eğer dünyada saygın hale getirmek istiyorsak, iktisaden kalkındırmak zorundayız. İktisaden güçlü olmak zorundayız. Bugün yurt dışında iş için nereye gitmek istersiniz diye kime sorsanız Amerika der. Peki adam ne ile sağlamış bunu. İktisadi kalkınması ile sağlamış. İktisadi büyüklüğümüzü, gelişmişliğimizi tamamlayamazsak, insanlara insanca yaşama hakkı veremezseniz, bilginin serbestçe dolaştığı çağda gençlerimize hakim alamazsınız. Bunun örneği Bosna-Herkes’te yaşanıyor. Almanya Bosna Hersek’li insanlara kapı açtı Almanya. Bu sene 56 bin Boşnak genç Almanya tarafından vize verilerek Almanya’ya gitti. Neden? Çünkü Almanya o gençlere iş kapısı açtı. Önce kendi ülkemizi iktisaden kalkındırmamız gerekir. Bu mücadeleyi verecek olanlar bu ülkenin değerlerine inanın, köklerine inanan ve bu ülke ile kaderlerini et ile tırnak gibi ayrı tutmayan insanlardır. İşte MÜSİAD burada çok önemli. Özellikle gençlerimizi Genç MÜSİAD çatısı altında toplayarak onlara iş potansiyelini arttıracak imkanlar sunmalıyız. Genç MÜSİAD bugün binlerce gencimizi iş adamları ile tanıştırıyor ve iş dünyasına hazırlıyor. Bugün Bosna-Hersek’te açtığımız şubenin yönetim kurulunun yarısından fazlası Genç MÜİSAD yöneticisidir” dedi.Programın sonunda MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir MÜSİAD Kurucu Genel başkanı Erol yarar’a katkıları nedeniyle hediye verirken, program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

