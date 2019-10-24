Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonuçlarını açıkladı. Buna göre Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar verdi.

ÖNCÜ GÖSTERGELER İKTİSADİ FAALİYETİN SEKTÖREL YAYILIMINDAKİ İYİLEŞMENİN DEVAM ETTİĞİNE İŞARET ETTİ

Son dönemde edinilen veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Kurul, öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürdüğünü bildirdi. Sanayi üretiminin, son aylarda resmi tatillerle ilişkili çalışma günü etkilerine bağlı olarak yüksek bir oynaklık sergilemekle birlikte, ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını koruduğunu kaydeden Kurul, rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlattığını belirtti.

DOLAR EURO NE KADAR?

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada kararın ardından 5,75 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL, 6,41'den işlem görüyor.