Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası İklim Eylem Günü’yle (24 Ekim) birlikte dünyanın iklim konusunda attığı adımlar gündem oluşturmaya devam ediyor. Geleceğe temiz bir dünya bırakmak için alınması gerek önlemler günbegün artarken ulaşım için kullanılan motorlu taşıtların etkileri de tartışılıyor. Her gün kullanılan fosil yakıtlı araçların yakın gelecekte kullanımdan kalkması tartışması ise bu alanda önemli bir yer tutuyor. Yapılan araştırmaların sonuçlarına ve gelişmiş ülkelerin bu konuda izlediği yola bakılırsa dünyanın geleceği elektrikli araçlardan geçeceği kaydediliyor.

Zorlu Enerji markası ZES, 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü’nde fosil yakıtlı araçlara alternatif olarak kullanılması hedeflenen elektrikli araçlar; çevreci ve tasarruflu yönleri, düşük emisyonlu ve gürültüsüz olmalarına dikkat çekerek istasyon sayısı 100 farklı lokasyonda ve 190 araç kapasitesine ulaştığını açıkladı. Hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Ankara, Muğla, Antalya, Denizli, Aydın, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Burdur ve Isparta şehirlerini birbirine bağlayan ZES, aynı zamanda sürücülerin Ege ve Akdeniz kıyılarına kesintisiz sürüş yapmasını sağlıyor.

ZES’in uzun vadede 1000 istasyona ulaşmayı hedeflediği belirtildi.