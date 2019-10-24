Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimi, reel sektörün yatırım ufkunu genişletti. 4 ayda 1000 puanlık indirim memnuniyet verici. Merkez Bankası bu kararıyla ekonomide yol açıcı bir pozisyon almıştır. Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) yüzde 12’lik enflasyon hedefi ve Eylül verisinin yüzde 9.26 gelmesiyle Merkez Bankası’na 3’üncü defa faiz indirimine gitmek için bir kapı aralanmıştı. Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli. Böylece yatırımda da tüketimde de olumlu sonuçlarını göreceğiz.”