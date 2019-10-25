Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Kazakistan ile Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı öncesi önemli iş birliği alanları masaya yatırıldı. Her iki taraf, iş birliği yapılacak alanlar konusunda eylem planları hazırladı. Bu eylemlerin KEK protokolüne eklenmesi bekleniyor. Toplantının kasım ayında yapılması planlanıyor. O eylemler arasında bulunan maddelerden bazıları şöyle:

¥ Kazakistan’da birçok sektörün makine, ara malı ve sermaye malları ihtiyacını ağırlıklı olarak diğer ülkelerden karşıladığı dikkate alındığında, bu ürünlerin Türkiye’den tedarikinin sağlanması için çalışmalar yapılacak.

¥ Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun fonksiyonelliğinin artırılması için gümrük geçişlerinde ve transit geçiş kıstaslarında ‘tek pencere’ gibi uygulamalar hayata geçirilecek.

¥ Ülkeye uçuşlar artırılacak.

¥ AR-GE ve tasarım merkezleri noktasında iş birliği yapılacak.

¥ Kazakistan’da tekstil, hazır giyim, ayakkabı, inşaat gibi sektörlerin pazar imkanlarından daha çok yararlanması için mağazalaşma artırılacak.

¥ Bir ay vizesiz seyahat süresinin iki aya çıkarılması çalışması yapılacak.

¥ Tarımsal ürünlerin satışı için gerekli sağlık ve bitki sağlığı tedbirleri hakkında bilgi değişimi çalışmaları hayata geçirilecek.

¥ Arz fazlası olan çay, fındık, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, nar, zeytinyağı ve turunçgil gibi ürünlerde ihracat artırılacak.

¥ Kazakistan devlet garantisi altında veya Türk Eximbank tarafından Kazak bankalarına tahsis edilecek limitler kapsamında; Türkiye’den Kazakistan’a ihraç edilecek mal ve hizmetlerin finansmanı, işlem bazında değerlendirilip desteklenecek.

¥ Madencilik alanında iş birliği geliştirilecek.

¥ Akıllı şehirler noktasında deneyimler ve Türkiye’deki eylem planları noktasında alınan çıktılar Kazakistan ile paylaşılacak.