Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

ANKARA

Üreticilerin merakla beklediği, 2019’un tarımsal destek ödemelerine ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dâhil olan 2,1 milyon üreticiye, mazot ve gübre desteği başta olmak üzere farklı dallarda önümüzdeki yıl ödeme yapılacak. Artan desteklerle üreticilere toplamda 22 milyar liralık kaynak aktarılacak. Geçen yıla oranla artan desteklerde, üreticilerin girdi maliyetlerinde en çok yer kaplayan mazot ve gübre yardımında artırıma gidildi. Buna göre mazot ve gübre desteği, tahıllarda 19 liradan 27 liraya, çeltik ve pamukta 44 liradan 66 liraya, bakliyatta 18 liradan 26 liraya, yağlı bitkilerde 23 liradan 30 liraya ve nadasa bırakanlar için de ödemeler 6 liradan 8 liraya yükseltildi. Buna ek olarak 40 liralık toprak analiz desteği de sürecek.

Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 10 lira destek verilecek. İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10- 150 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 lira ödenecek. Öte yandan, bitkisel üretimde zararlı organizmalara karşı biyolojik biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, örtü altında Biyolojik mücadele desteği kapsamında 400 lira ödeme yapılacak.

YÜZ HAYVAN ÇOBANI İÇİN DESTEK 5 BİN TL

Hayvancılık yapan üreticinin en büyük sıkıntısı, devamlılığı olmayan çoban. Geçtiğimiz yıl 200 küçükbaş hayvan olması kaydıyla 5 bin lira ödeme yapan bakanlık, bu yıl daha etkin kullanılması için küçükbaş kriterini 100’e düşürdü. Üreticilere ayrıca damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde anaç koyun-keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçileri için ilave 20 lira ödeme yapılacak. Bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi gerçekleştirilecek.

ASİL IRK HAYVANA EK ÖDEME VAR

Büyükbaşlara 350, saf sütçüye 600 lira ödenecek. Soy kütüğüne kayıtlı her bir büyükbaşa 175 lira ek ödenecek. Islah amaçlı süt analizi yapılan ve süt kalite kriterlerini sağlayan her bir inek için 150 liraya kadar destek verilecek. Ayrıca dişi mandalar için 250, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ilave 200 lira, programlı aşıları tamamlanması kaydıyla dört ay ve üzeri malaklar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ilave 200 lira ödenecek.

BAZI İLLERE EKSTRA

Başta Ağrı, Erzurum, Kars olmak üzere Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılar için ilave 100 lira ödenecek.

YERLİYE EK PARA

Yerli tohum kullananlara aspir, kanola ve susam için dekar başına 4 lira ödenecek. Çavdar, tritikale, yulafa 6, çeltiğe 8, arpa ve buğdaya 8,5, yer fıstığı için 15, yonca için 30, fasulye, mercimek, nohut, soya, mercimeğe 20, patatese 80 TL verilecek.