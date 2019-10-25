Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan düşürerek, yüzde 16,50’den yüzde 14’e çekti. Yapılan açıklamada; iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiği, Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının ‘çekirdek’ göstergelerdeki düşüşte belirleyici olduğu, bu şartların faiz indirimini desteklediği belirtildi.

Faiz kararının ardından dolar, 5,75 - 5,77 bandında denge bulmaya çalıştı. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, “Merkez Bankası, beklentilerden daha güvercin indirim yaptı. Önümüzdeki süreçte de ‘devam’ sinyali verdi. 12 Aralık toplantısında 100 baz puana yakın indirim sürpriz sayılmayacaktır” diye konuştu.

TİM: SIRA BANKALARDA

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yeni yatırımlara, kapasite artışlarına kuşkusuz ihtiyacımız var. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için, bankalarımızın da kredi maliyetlerine bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz” dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise şunları söyledi: Dört ayda 1000 puanlık indirim memnuniyet verici. Merkez Bankası, reel sektörün ufkunu genişletti. Bu indirimin; ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli. Böylece yatırımda da tüketimde de olumlu sonuçlarını göreceğiz.